Генштаб: Росіяни атакували Україну 24 дронами, 17 з них збила ППО. Є влучання на Полтавщині

Уночі проти 20 вересня українська протиповітряна оборона знищила 17 дронів-камікадзе із 24, які запустила росія.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Там сталася пожежа. На місці працюють рятувальники.
- Напередодні Сили ППО збили 27 Shahed у південних, центральних і західних областях. Також знищили розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня.