Генштаб: Росіяни атакували Україну 24 дронами, 17 з них збила ППО. Є влучання на Полтавщині

Уночі проти 20 вересня українська протиповітряна оборона знищила 17 дронів-камікадзе із 24, які запустила росія.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Інформація щодо наслідків цієї атаки наразі уточнюється.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомляє про влучання у нафтопереробний завод у Кременчуці. Там сталася пожежа. На місці працюють рятувальники.