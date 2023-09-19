Медіа: Зеленський відвідає Канаду після візиту до США

Президент Володимир Зеленський відвідає Канаду цього тижня, після візиту до США.
Про це пише канадське медіа CBC із посиланням на джерела.
Під час поїздки до Канади Зеленський, найімовірніше, відвідає Оттаву і Торонто. Очікується, що він виступить у парламенті.
Це буде перша поїздка українського президента до Канади після початку повномасштабної війни. Її ще не анонсували офіційно.
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