В Україні зʼявиться банк українських шрифтів на державному рівні

В Україні на державному рівні планують створити банк українських шрифтів.

Про це написав виконувач обовʼязків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

«В Україні давно діє заборона на використання російської мови у офіційному діловодстві, тож варто позбутися і російської системи гліфів», — зазначив він.

Тому з обігу в роботі Верховної Ради вилучили російський шрифт «іжиця». Замість нього використовуватимуть шрифт Volja, який розробила українська шрифтова дизайнерка Марчела Можина. Він створений на базі літерацій головного художника УПА Ніла Хасевича початку ХХ ст.

Шрифт Volja — це церемонійний шрифт ЗСУ. Його використовують для лазерного гравіювання, оформлення почесних грамот, подяк, посвідчень до нагород тощо. Офіційним шрифтом для ЗСУ став UAF Sans. Ним оформлюють, наприклад, зведення про втрати ворога.