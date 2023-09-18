Міністр оборони Польщі опублікував оборонну стратегію за 2011 рік — країна планувала відступ за Віслу

Міністр оборони Польщі оприлюднив розсекречені документи, що свідчать про план масштабного відступу армії за річку Вісла у разі вторгнення росії. Документи датуються 2011 роком, а гриф «таємно» з них зняли у 2013 році, що може свідчити про зміну оборонної стратегії.

«План застосування Збройних сил, затверджений тодішнім головою Міноборони Кліхом, передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а через сім днів ворог вийде на правий берег Вісли. Документи чітко показують, що Люблін, Жешув і Ломжа могли бути польською Бучею», — заявив Блащак.

Відступ польських збройних формувань за Віслу означав би втрату 40% території та їх здачу в окупацію наступаючим військам супротивника фактично без бою.

Згідно з документом, Збройні сили у випадку бойових дій «захищатимуть свою територію, повітряний простір та територіальні води, щоб максимально затримати темп наступальної операції супротивника та зупинити його атаку на рубежах у районі річок Вісла та Вепр».

Далі основні зусилля будуть спрямовані на припинення наступу противника та утримання плацдармів на правому березі Вісли.

Водночас зазначається, що силам НАТО необхідно було б до 14 днів для розгортання міжнародного військового контингенту на території Польщі.

У 2011 році польська армія мала низьку боєздатність та лімітований особовий склад, що стало підставою для формування такої стратегії.

Свою заяву міністр оборонного відомства зробив напередодні парламентських виборів, на яких головним конкурентом провладної партії виступає опозиційна сила, за каденції якої ухвалили цю оборонну стратегію.

Наразі цей документ не має військової цінності і може бути лише засобом політичної гри.