Уночі ППО знищила 17 ракет та 18 дронів

Уночі Сили протиповітряної оборони знищили 18 з 24 дронів Shahed-136/131 та всі 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, якими росія атакувала Україну.

Про це повідомляє Повітряне командування.

Іранські дрони летіли з двох напрямків: Приморсько-Ахтарськ (рф) та мис Чауда (Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА у напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Водночас із Волгоградської області окупанти із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС здійснили пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55 .

Усі ракети знищили в межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей.