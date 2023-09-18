Буданов: Українські бійці до зими можуть встигнути розірвати сухопутний коридор рф із Кримом

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор росії з окупованим Кримом до настання зими.

Про це він сказав в інтервʼю The Economist

«Всупереч тому, що рф декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву», — наголосив глава ГУР.

За його словами, у 25 російської загальновійськової армії, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману та Купʼянська, є лише 80% особового складу та 55% техніки від необхідної кількості.

Буданов додав, що чисельність мобілізаційного резерву є єдиною перевагою рф. «Людські ресурси у росії, щиро кажучи, необмежені. Якість низька, але достатньої кількості», — сказав глава розвідки. За його словами, інші російські ресурси виснажуються.

Крім того, Буданов вважає, що повільний темп просування проти окопаного і добре підготовленого ворога — це просто відображення реальності. Він не розуміє тих, хто пророкував швидкий крах російських ліній.

«Контрнаступ триває. В України ще є час. До настання брудного сезону ще більш як місяць. І це факт», — каже головний розвідник.