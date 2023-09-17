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У столиці Судану палає хмарочос — тривають бої

Автор:
Ліза Бровко
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У столиці Судану Хартумі горить хмарочос Greater Nile Petroleum Oil Company. У місті тривають бої між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF).

Про це пише BBC.

Поки що точно не відомо, що спричинило загоряння 18-поверхового хмарочоса нафтової компанії.

Повітряні удари та наземні бої тривають у Хартумі та інших містах з квітня. За даними ООН, понад мільйон людей залишили країну.

  • У липні генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив бойові дії в Судані та заявив, що країна опинилася «на порозі повномасштабної громадянської війни»,
  • Бої між армією Судану та Силами швидкого реагування (RSF) спалахнули 15 квітня 2023 року. RSF виступає проти чинного уряду і каже, що прагне встановити в країні демократію. Наразі відомо про понад 3 000 загиблих і 6 000 поранених унаслідок конфлікту. Восьмого липня від авіаційного удару по суданському місту Омдурман загинули щонайменше 22 людини.