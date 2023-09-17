Росіяни тримають на Бахмутському напрямку 52 тисячі військових і багато техніки

Росіяни зосередили на Бахмутському напрямку 52 тисячі своїх військових. Там 274 танки, понад тисячу бронемашин, а також 150 артилерійських систем і понад 120 реактивних систем залпового вогню, повідомив в ефірі телемарафону керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш.

За його словами, всього на Східному напрямку сили рф зосередили близько 150 тисяч військових та тисячі одиниць техніки.

«Вони тримають досить багато своєї техніки. Близько тисячі танків, близько трьох тисяч бойових броньованих машин, тисячу артилерійських систем і 600 систем РСЗВ», — додав Євлаш.

Він заявив, що втрати росіян на сході «перевищують українські втрати у 7—8 разів».