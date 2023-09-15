У 3 окремій штурмовій бригаді розповіли деталі деокупації Андріївки

Третя окрема штурмова бригада підтвердила деокупацію села Андріївка на Донеччині.
Про це пишуть у Telegram-каналі бригади і додають, що 72 окрема мотострілецька бригада рф «розбита вщент».
Українські бійці оточили російський гарнізон і за дві доби ліквідували начальника бригадної розвідки окупантів, трьох комбатів і «майже всю піхоту 72 бригади, разом з офіцерами і значною кількістю техніки».
Зараз тривають бої, підрозділи закріплюються на нових позиціях.
- Напередодні в Міноборони вже писали про деокупацію села, але 3 окрема штурмова бригада це спростовувала зі словами, що важкі бої ще тривають.