Помер колишній голова Херсонщини Геннадій Лагута. У лютому він отримав підозру від СБУ

У ніч на 17 вересня помер колишній голова Херсонської області Геннадій Лагута.

Про це повідомили Херсонська ОВА та місцеве видання «Мост».

Обласна адміністрація пише, що він «передчасно пішов з життя». Подробиць не зазначають. Причини смерті наразі невідомі.

Видання з посиланням на власні джерела пише, що Лагута помер вночі в одній з київських лікарень.