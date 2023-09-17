Генсек НАТО закликав світ готуватися до довготривалої війни росії проти України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що війна росії проти України триватиме довго. Союзники і світ повинні бути до цього готові.
Його слова цитує німецьке видання Spiegel.
«Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося, коли вони починалися. Ми всі хочемо якнайшвидшого миру. Водночас ми маємо визнати, що якщо президент Зеленський та українці перестануть воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент путін та росія припинять війну, у нас буде мир», — сказав генсек.
Він зазначив, що після війни Україна має отримати дієві гарантії безпеки, аби рф не напала у майбутньому. Війна не повинна закінчитися мирною угодою, яка стане для росії перепочинком перед агресією.
Столтенберг додав, що Україна без сумніву у підсумку опиниться в НАТО.
- У липні цього року Столтенберг казав, що Україна стане членом НАТО, коли на це погодяться всі союзники і будуть виконані всі умови — це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включаючи сектор безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни.
- Для України вимогу з виконання Плану дій щодо членства скасували. Процес набуття членства для України змінився з двоетапного на одноетапний.