До США екстрадували сина наркобарона Ель Чапо

Овідіо Гусмана Лопеса підозрюють у тому, що він разом зі своїм братом очолював могутній наркокартель «Сіналоа», який започаткував його батько. Овідіо також звинувачують у тому, що він замовив убивство співака, який відмовився виступати на його весіллі.

До США екстрадували сина наркобарона Хоакіна «Ель Чапо» Гусмана за звинуваченням у незаконному обігу наркотиків. Про це 15 вересня повідомив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Гусмана Лопеса затримали в січні 2023 року в місті Кульякані. Після цього члени його банди встановили блокпости на дорогах, підпалили автомобілі та обстріляли два літаки. За даними губернатора штату, унаслідок заворушень госпіталізували 18 людей. У трьох аеропортах мексиканського штату Сіналоа скасували понад 100 рейсів.

Овідіо Гусман — один із чотирьох дітей Ель Чапо, які народилися під час його відносин із Гризельдою Лопес у 1980—1990-х роках. Найстаршого з них, Едгара, вбили у перестрілці картелю у 2008 році.