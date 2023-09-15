Росіяни обстріляли житловий район в окупованій Новій Каховці, є загиблі

О 09:20 у пʼятницю російські війська обстріляли житловий район Сокіл в окупованій Новій Каховці Херсонської області. За попередньою інформацією, унаслідок атаки ворога загинула одна людина.
Про це «Суспільному» повідомив Новокаховський міський очільник Володимир Коваленко.
З його слів, місцеві жителі бачили літак, який скинув авіабомбу на житловий квартал. «Наразі квартал, де були влучання, очепили російські окупанти. Вони ходять по квартирах», — сказав Коваленко.
«Очевидці стверджують, що перед вибухом з південно-східного напрямку було чутно характерний свист. Мешканці окупованої Хрестівки повідомляють, що чули літак і звук пуску близько 09:17. Про цей факт також свідчать характер пошкоджень житлових будинків і дистанції між населеними пунктами — літак окупантів застосував по мирних жителях авіабомбу (КАБ), що корегується», — зазначає місцевий паблік «Нова Каховка».
- Нова Каховка — місто в Херсонській області поряд із Каховською ГЕС, яку окупанти підірвали у червні 2023 року. Місто перебуває в окупації від перших днів повномасштабного вторгнення росії до України.