Уряд ухвалив проєкт бюджету на 2024 рік із власними доходами загального фонду бюджету в 1,56 трильйона гривень і видатками загального фонду у 3,108 трильйона. До 15 вересня проєкт мають подати у Верховну Раду.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

«Ключовий акцент цього проєкту — оборона і безпека нашої країни. Направляємо понад половину всіх ресурсів бюджету — 1,685 трильйона гривень. Ця сума на 113 мільярдів більша, ніж цього року. Буде ще більше зброї та техніки. Більше дронів, боєприпасів, ракет. Так само як і цьогоріч, кожна копійка податків громадян і бізнесу піде на забезпечення наших Сил безпеки й оборони», — зазначив голова уряду.

Другий пріоритет — соціальна сфера. Видатки бюджету складуть 469 мільярдів гривень — на 25 мільярдів більше, ніж цього року.

Третій пріоритет — медицина та освіта. На медицину — 202 мільярди гривень, що на 24 мільярди перевищує видатки 2023 року. На освіту — 179 мільярдів, і це на 23 мільярди більше, ніж цього року.

Четвертий пріоритет — підтримка ветеранів. Видатки за цією програмою збільшують удвічі — з 6,8 мільярда гривень у 2023 році до 14,3 мільярда в наступному.

Пʼятий пріоритет — відновлення нашої економіки. Жодного підвищення податків не передбачається.

Уряд продовжує програми пільгового кредитування, програму безповоротних грантів «єРобота», підтримку українських стартапів.