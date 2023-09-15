NGL.media ідентифікувало понад дві тисячі чоловіків, які безповоротно виїхали з України через систему «Шлях»

За дозволами Львівської ОВА через систему «Шлях» від червня 2022 року до лютого 2023 з України виїхали та не повернулися щонайменше 2 248 чоловіків призовного віку. Такі дані наводять журналісти NGL.media, які кілька місяців досліджували використання системи «Шлях».

Вони змогли ідентифікувати всіх цих чоловіків, але їхні імена не оприлюднили — натомість журналісти назвали громадські та благодійні організації, які сприяли виїзду цих чоловіків за кордон.

За різними оцінками, така «послуга» коштує на чорному ринку від $3 000 до $5 000 з людини, тож ідеться про десятки мільйонів доларів прибутку.

Загалом NGL.media виявило 372 такі організації та розказує про лідерів цього антирейтингу, завдяки яким виїхали сотні ухилянтів.