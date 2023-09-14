NASA призначило директора з «досліджень НЛО»

«UAP викликає глобальне захоплення. Під час моїх подорожей одне з перших питань, які я часто отримую, стосується цих спостережень. І багато в чому це захоплення повʼязане з його невідомою природою. Якщо ви запитаєте мене, чи вірю я, що існує життя у Всесвіті, яке настільки широке, що мені важко зрозуміти, наскільки воно велике, моя особиста відповідь «так», — сказав Нельсон.

У звіті Пентагону за 2022 рік про неідентифіковані літаючі обʼєкти йдеться, що протягом року військові зафіксували 510 повітряних обʼєктів. З них вдалося розпізнати 366. Це були безпілотники, повітряні кулі, пластикові пакети та птахи. Не змогли ідентифікувати 171 обʼєкт.

Ще у квітні 2020 року Пентагон офіційно опублікував відеозаписи, на яких зафіксовані перехоплення військовими літаками невпізнаних літаючих обʼєктів. Кадри перехоплення зняли екіпажі американських бойових літаків у 2004 і 2015 роках. Усі три ролики раніше вже опинялися у відкритому доступі внаслідок «несанкціонованої публікації у 2007 та 2017 роках», а ВМС США визнали автентичність цих відео.