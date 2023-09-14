МКС відкрив у Києві свій польовий офіс

Міжнародний кримінальний суд відкрив у Києві польовий офіс, який стане найбільшим представництвом суду за межами Гааги. Офіс зосередиться на розслідуванні всіх доказів воєнних злочинів росіян.

Про це на брифінгу повідомили прокурор МКС Карім Хан і генпрокурор України Андрій Костін, передає кореспондентка «Бабеля» Оксана Коваленко.

«Робота офісу дозволить посилити взаємодію з МКС, підвищить оперативність реагування на злочини росії», — зазначив Костін.

«Офіс, який офіційно відкрився сьогодні вранці, не є офісом лише для мене, не є офісом прокурора. Це офіс МКС. Тому я маю подякувати також голові суду, секретарю суду, тому що це офіс МКС тут — у Києві, в Україні, і він тут не з косметичних міркувань. Він тут не тому, що ми хочемо мати якусь нерухомість, орендувати якусь нерухомість в Україні. Він тут тому, що у нас є робота, яка полягає в тому, щоб переконатися, що право працює», — зазначив Хан.

Хан не відповів на запитання, скільки саме слідчих працюватимуть у київському офісі, зазначивши, що не розголошує це з міркувань безпеки. Але він зазначив, що з травня це постійний штат, який працює на ротаційній основі.

Він додав, що починаючи з травня 2022 року представники МКС працюють в Україні в тісній співпраці з Генпрокуратурою.

Хан додав, що офіс зосереджується на розслідуванні всіх доказів воєнних злочинів росіян.

«Якщо в кінці ми прийдемо до чіткого висновку, що існує кримінальна відповідальність, яку ми зможемо довести поза розумним сумнівом, ми подамо необхідне клопотання суддям МКС, як ми це робили в минулому», — сказав він.

На уточнювальне запитання, чи будуть слідчі польового офісу мати доступ до військовополонених, щоб, зокрема, збирати свідчення про дії військового керівництва, він відповів, що не може про це сказати.

«У нас дуже хороша співпраця з Генеральною прокуратурою. Ми робимо запити про доступ до інформації та отримуємо відповіді. Але я не буду коментувати конкретні деталі того, із ким ми зустрічаємося або які документи отримуємо, тому що кримінальне розслідування триває», — сказав Хан.