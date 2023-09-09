У Києві розпочне роботу найбільший польовий офіс Міжнародного кримінального суду за межами Гааги

У Києві з 11 по 17 вересня розпочне роботу найбільший польовий офіс Міжнародного кримінального суду за межами Гааги.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін на щорічній конференції YES. Він додав, що Офіс генпрокурора інтенсивно працює з командою прокурора МКС Каріма Хана щодня.

«У нас є план роботи. Ми створили робочі групи з конкретних справ і з роботи з МКС», — сказав Костін.

Він також нагадав, що воєнні злочини російських військових розслідують і в інших країнах. «Я сподіваюся, що найближчими місяцями ми побачимо перші звинувачення в деяких юрисдикціях проти російських воєнних злочинців», — зазначив він. На уточнювальне запитання кореспондентки «Бабель» після виступу Костін відповів, що поки що не може назвати конкретні країни, щоб не нашкодити розслідуванням.

Генпрокурор також зазначив, що його офіс розслідує понад 100 тисяч кримінальних проваджень щодо російських воєнних злочиніців. Однак необхідно створити механізм притягнення до відповідальності за злочин агресії всіх тих, хто ініціював цю агресивну війну. «Якби не було злочину агресії, не було б 100 тисяч воєнних злочинів, скоєних під час неї», — наголосив він.