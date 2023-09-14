Україна залучила від США ще один грант. Гроші підуть на зарплати освітянам, медикам і надзвичайникам

США в рамках проєкту Світового банку PEACE in Ukraine нададуть Україні ще $1,25 мільярда гранту.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Кошти підуть на підтримку незахищених верств населення, а також на зарплати державних службовців, освітян, медиків, працівників служб першого реагування.

Протокол переговорів про залучення гранту підписала заступниця міністра фінансів України Ольга Зикова.

У межах цього проєкту Мінфін вже залучив грантів і позик на загальну суму $19,5 млрд та €1,44 млрд. З них $17,97 мільярда — це гранти.

Найближчим часом очікується підписання угоди про зазначений грант Цільового фонду багатьох донорів між Україною та Міжнародним банком реконструкції і розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) і спрямування коштів до державного бюджету України.