Bloomberg: Через санкції та тиск Кремля російські мільярдери вивели з Європи активи на $50 мільярдів

Кремль тисне на підсанкційних російських бізнесменів, щоб ті вивели активи з «недружніх» країн. Від початку повномасштабної війни вони перевели з Європи щонайменше $50 мільярдів.

Про це пише Bloomberg.

Роками російські мільярдери зберігали гроші в Європі, користуючись зручними для інвесторів правовими системами, дивідендами в іноземній валюті та низькими податками. Однак зараз чимало найзаможніших росіян перебувають під санкціями країн ЄС, Великої Британії та США і втрачають місця для розміщення статків.

Після лютого 2022 року росіяни почали виводити активи в росію і «дружні»до неї країни, зокрема в Обʼєднані Арабські Емірати та Казахстан. Наприклад, активи мільярдера Андрія Гурʼєва і сталеливарного магната Віктора Рашнікова перемістилися зі Швейцарії та Кіпру до рф.

Наразі дія угод про подвійне оподаткування призупинена, що зробило нераціональним залишатися зареєстрованим у європейських країнах. Росія ускладнює виплату дивідендів або продаж активів компаніям, зареєстрованим у таких юрисдикціях.

У серпні путін наказав уряду створити механізм, щоб росія змогла відновити контроль над російськими компаніями, якщо їх зараз контролюють з-за кордону через санкції. Також Кремль використовує внутрішні «офшорні» зони з низьким рівнем податків, щоб повернути гроші багатих росіян у країну. Водночас рф підняла вартість зберігання активів у Кіпрі та Мальті, щоб було вигідніше перереєструвати холдинги з міжнародними активами в росії, а тоді — претендувати на додаткові пільги.

Активи переміщують не тільки найбагатші — інші росіяни теж повертають гроші у рф. У 2023 році до російських «офшорів» перейшли 115 компаній (загалом їх там 254).

Тим часом непідсанкційні мільярдери теж надають перевагу розміщенню активів у «дружніх» країнах: сталевий магнат Володимир Лісін і транспортний холдинг Globaltrans Investment Plc переїхали з Кіпру в Абу-Дабі , а другий за величиною російський золотодобувник Polymetal International Plc перереєструвався в Казахстані.