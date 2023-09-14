Ілон Маск частково передав контроль над Starlink військовим США

Американський мільярдер Ілон Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США.

Про це розповів його біограф Волтер Айзексон в інтервʼю газеті The Washington Post.

За його словами, після ситуації з відключенням Starlink у тимчасово окупованому Криму, що завадило українській атаці на російський Чорноморський флот, Маск почав побоюватися ядерної війни.

«Я розмовляв з ним під час всього цього, й одного разу пізно ввечері він сказав: “Чому я беру участь у цій війні? Я, ви знаєте, створив Starlink, щоб люди могли розслаблятися, дивитися фільми Netflix і грати у відеоігри. Я не хотів створювати щось, що могло б викликати ядерну війну”», — розповів Айзексон.

Він зазначив, що запитав бізнесмена, чи не говорив він про це з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і головою Обʼєднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.

«І він це зробив. Він розмовляв з ними і сказав: “Якщо вони наказують мені щось зробити, я б це зробив, якби отримав вказівку”», — заявив біограф.

Журналіст підкреслив, що після цього Маск вирішив передати повний контроль над певною кількістю обладнання Starlink і послугами Starlink військовим США, щоб він «більше не контролював геозони».

«Він більше не контролює умови використання», — резюмував письменник.