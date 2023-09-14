Ілон Маск частково передав контроль над Starlink військовим США

Американський мільярдер Ілон Маск частково передав контроль над системами Starlink військовим США.
Про це розповів його біограф Волтер Айзексон в інтервʼю газеті The Washington Post.
За його словами, після ситуації з відключенням Starlink у тимчасово окупованому Криму, що завадило українській атаці на російський Чорноморський флот, Маск почав побоюватися ядерної війни.
«Я розмовляв з ним під час всього цього, й одного разу пізно ввечері він сказав: “Чому я беру участь у цій війні? Я, ви знаєте, створив Starlink, щоб люди могли розслаблятися, дивитися фільми Netflix і грати у відеоігри. Я не хотів створювати щось, що могло б викликати ядерну війну”», — розповів Айзексон.
Він зазначив, що запитав бізнесмена, чи не говорив він про це з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і головою Обʼєднаного комітету начальників штабів Марком Міллі.
«І він це зробив. Він розмовляв з ними і сказав: “Якщо вони наказують мені щось зробити, я б це зробив, якби отримав вказівку”», — заявив біограф.
Журналіст підкреслив, що після цього Маск вирішив передати повний контроль над певною кількістю обладнання Starlink і послугами Starlink військовим США, щоб він «більше не контролював геозони».
«Він більше не контролює умови використання», — резюмував письменник.
- Раніше телеканал CNN повідомив, що у 2022 році Маск таємно наказав відключити звʼязок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі. Телеканал отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном.
- Маск відреагував на скандал і заявив, що не вимикав супутникового звʼязку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Зрештою 1 червня 2023 року Пентагон схвалив угоду з компанією SpaceX про купівлю для України Starlink, які Маск не зможе відключати за власним бажанням.
- 12 вересня сенаторка від Демократичної партії США Елізабет Воррен закликала провести розслідування щодо Маска та його рішення вимкнути Starlink навколо Криму. За її словами, «зовнішня політика має проводитися урядом, а не одним мільярдером».