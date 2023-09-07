Біограф Маска стверджує, що бізнесмен у 2022 році зірвав атаку дронів на російський флот у Криму

Ілон Маск у 2022 році таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового звʼязку Starlink неподалік Криму, щоб зірвати атаку України на російський Військово-морський флот.

Про це пише CNN із посиланням на опублікований уривок із біографічної книги «Ілон Маск» Волтера Айзексона.

Він зазначає, що «українські підводні дрони, начинені вибухівкою, наблизилися до російського флоту, після чого втратили звʼязок і не змогли досягти цілі».

Рішення Маска нібито було продиктоване «гострим страхом, що росія відповість на атаку ядерною зброєю». Навмисно чи ні, він став потужним посередником у війні, й американські чиновники не могли ігнорувати цього.

«Starlink не був призначений для участі у війнах. Це було зроблено для того, щоб люди могли дивитися Netflix, розслаблятися, підключатися до інтернету в школі та робити добрі мирні справи, а не завдавати ударів дронами», — заявив тоді Маск.

Відновити звʼязок Starlink Маска просив український віце-премʼєр Михайло Федоров, але той відмовив — мовляв, «Україна заходить занадто далеко і може зазнати стратегічної поразки».

Зрештою 1 червня 2023 року Пентагон схвалив угоду з компанією SpaceX про купівлю для України Starlink, які Маск не зможе відключати за власним бажанням.

CNN зазначає, що Айзексон пише у книзі про «екзистенційний страх» Маска розвʼязати ще більш масштабну війну. Він стверджує, що саме цей страх змусив його обмежити використання Starlink Україною у військових операціях проти вторгнення.