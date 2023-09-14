Генштаб ЗСУ додав до переліку російських втрат підводні човни — уже плюс один

Минулої доби між Силами оборони України й російським окупаційним військом відбулося 29 боєзіткнень. За цей час росія втратила 620 окупантів, 15 танків, один корабель і один підводний човен (це новий пункт у втратах ворога від Генштабу ЗСУ).

Про це пише Генштаб.

На Купʼянському та Бахмутському напрямках росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ в районах північно-східніше Берестового Харківської області, Білогорівки Лугангської області та Богданівки Донецької області. Сили оборони тим часом здобули частковий успіх в районах Бахмуту, Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки Донецької області.

Українські бійці обороняють Марʼїнку, де протягом минулої доби росіяни 14 разів невдало пробували витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Безуспішно окупанти атакували й у районах Малої Токмачки та Вербового Запорізької області.

На Авдіївському, Марʼїнському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу.

За добу авіація України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки й два — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ