Росіяни від 18 липня пошкодили або зруйнували 105 обʼєктів портової інфраструктури

Під час нічної атаки росії на порти Рені та Ізмаїл (Одеська область) постраждали семеро водіїв — їх доставили в лікарню у важкому стані.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Росіяни пошкодили адміністративні будівлі, склади для зернових вантажів, ємності для зберігання олії та автотранспорт. Попри це порти продовжують працювати.

З 18 липня після виходу росії з «зернової угоди» окупанти пошкодили або частково знищили 105 обʼєктів портової інфраструктури.

«Порти Дунайського кластеру наразі – єдиний водний шлях для українського агроекспорту. Якщо не захистити його потужними системами протиповітряної оборони, то наслідки будуть більшими. Перш за все, для тих країн, які залежать від української агропродукції», — наголосив міністр.