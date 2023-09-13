Омбудсман з питань зниклих безвісти Олег Котенко йде у відставку — напередодні уряд обмежив його повноваження

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко подасть заяву про відставку. Це рішення він ухвалив після того, як уряд обмежив його повноваження.
«Наразі уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку. Утім, з дати її затвердження допомога членам сімей зниклих безвісти командою Олега Котенка буде продовжуватись вже у форматі громадської роботи. Як і раніше, кожен може звернутися до нас зі своєю проблемою. Зі свого боку ми все зробимо, щоб допомогти вам», — повідомила команда уповноваженого.
Тепер перемовини з рф про повернення тіл вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, діяльність пошукових груп перейде у відання Генштабу ЗСУ, а роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти, який створив Котенко, вестиме Міністерство внутрішніх справ.
- Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у звʼязку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.
- У травні 2023 року МВС повідомляло, що зниклими безвісти за особливих обставин вважаються майже 24 тисячі українців.