Омбудсман з питань зниклих безвісти Олег Котенко йде у відставку — напередодні уряд обмежив його повноваження

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко подасть заяву про відставку. Це рішення він ухвалив після того, як уряд обмежив його повноваження.

«Наразі уповноважений перебуває у відрядженні на звільнених територіях Донецької області. Після повернення він подасть заяву про відставку. Утім, з дати її затвердження допомога членам сімей зниклих безвісти командою Олега Котенка буде продовжуватись вже у форматі громадської роботи. Як і раніше, кожен може звернутися до нас зі своєю проблемою. Зі свого боку ми все зробимо, щоб допомогти вам», — повідомила команда уповноваженого.

Тепер перемовини з рф про повернення тіл вестиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, діяльність пошукових груп перейде у відання Генштабу ЗСУ, а роботу з Єдиним реєстром зниклих безвісти, який створив Котенко, вестиме Міністерство внутрішніх справ.