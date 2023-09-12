Відтепер МВС буде розшукувати зниклих безвісти через війну

Кабмін передав Міністерству внутрішніх справ повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Раніше цим займалося Мінреінтеграції.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також віднині Генштаб за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими має утворювати пошукові групи зниклих безвісти.
Діяльність Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, забезпечуватиме МВС.
- Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у звʼязку зі збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.
- У травні 2023 року МВС повідомляло, що зниклими безвісти за особливих обставин вважаються близько 24 тисяч українців.