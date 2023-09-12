Відтепер МВС буде розшукувати зниклих безвісти через війну

Кабмін передав Міністерству внутрішніх справ повноваження з розшуку людей, які зникли безвісти за особливих обставин. Раніше цим займалося Мінреінтеграції.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також віднині Генштаб за погодженням з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими має утворювати пошукові групи зниклих безвісти.

Діяльність Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, забезпечуватиме МВС.