В Англії скоротили час підготовки українських військових на полігоні — через скарги людей на шум

Міністерство оборони Великої Британії скоротило обсяг навчань українських військових на базі в місті Лідд (графство Кент) після того, як люди, які живуть поряд, поскаржилися на шум від навчальних стрільб.

Про це повідомляє британська газета The Times.

Мешканці направили кілька листів до міської ради міста Лідд і вимагали «вжити заходів». Отримавши повідомлення про скарги, Міноборони погодилося обмежити шум і скоротити кількість навчань на 30%. Командир бази, підполковник Марк Пауелл заявив, що хоче підтримувати міцні стосунки з «добрими людьми Лідда».

63-річний Алан Смарт, який мешкає поряд із полігоном, закликав закрити 150-річну військову базу. «Я говорю: закрийте це. Вибухи справді дуже гучні. Від них дзеленчать вікна. У мене від вибухів будинок вібрує».

Однак 80-річна жінка, яка вже 35 років живе за кілька метрів від військової бази, каже: «Якщо ви купите будинок чи переїдете жити поряд з армійським табором, чого ви очікуєте? Тиші? Вони захищають країну».