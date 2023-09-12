УЗ: Сполучення Київ — Херсон тепер буде щоденним

«Укрзалізниця» додає до поїзда № 101/102 Краматорськ — Київ — Херсон, що курсує через день, безпересадкові вагони Київ — Херсон як частину поїзда № 217/218 Київ — Миколаїв.

Про це пише пресслужба перевізника.

Вагони зʼявляться у складі потягу з 23 вересня і відправлятимуться зі столиці по непарних днях о 21:33, прибуваючи в Херсон о 09:26 наступного дня. Зворотно з Херсону — по парних днях (з 24 вересня) о 19:43, прибуття до Києва о 07:21 ранку.

Також з Херсону з 24 вересня по парних днях їхатиме поїзд № 219/220 до Миколаєва. Відправка з Херсону о 10:06, прибуття до ст. Миколаїв-Вантажний о 12:20. Зворотно зі ст. Миколаїв-Вантажний о 16:20, прибуття до Херсону о 18:43.

Квитки можна купити в застосунку, на сайті, чат-боті та в касах вокзалів.