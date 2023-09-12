СБУ затримала ексдиякона УПЦ МП — відправляв чоловіків за кордон як «місіонерів»

На Одещині Служба безпеки затримала ексдиякона УПЦ МП, який відправляв чоловіків призивного віку за кордон як «церковних місіонерів». Ціна за «послугу» стартувала від $4,5 тисяч.

Про це пише пресслужба СБУ.

Фігурант підробляв «списки місіонерів», які нібито від імені керівника єпархії можуть виїхати до ЄС у справах релігійної громади. Підроблені документи чоловік подавав до Держслужби з етнополітики та свободи слова.

Підозрюваний намагався незаконно переправити за кордон шістьох ухилянтів. Його затримали на «гарячому», а під час обшуків вилучили ​комп’ютери, телефони та сім-картки із доказами оборудки та ​гроші, одержані за «послуги».

Чоловіку повідомили про підозру за незаконне переправлення людей через держкордон (ч. 3 ст. 332 ККУ). За це передбачається до 9 років увʼязнення з конфіскацією майна.