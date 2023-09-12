Україна здобула першу золоту медаль на «Іграх нескорених»

Український військовий Микола Заріцький виборов на «Іграх нескорених» золоту медаль зі штовхання ядра в категорії IF1 з результатом 11,3 метра.

Про це 12 вересня повідомило Міністерство у справах ветеранів України.

Заріцький 11 жовтня 2022 року отримав поранення під час виконання бойового завдання на Херсонщині, тоді він втратив ногу.

Інші медалі за підсумком другого дня змагань:

Володимир Гера — срібло в категорії IF7 з метання диску з результатом 10,50 метра;

Віталій Бородавка — бронза в забігу на 100 метрів в категорії IT7 з результатом 12,56;

Максим Дмитраш — срібло в категорії IJ5 зі стрибків у довжину з результатом 5,44;

Олександр Маковей у категорії IF8 з метання диску завершив змагання шостим із результатом 18,07 метра.