Україна здобула першу золоту медаль на «Іграх нескорених»

Український військовий Микола Заріцький виборов на «Іграх нескорених» золоту медаль зі штовхання ядра в категорії IF1 з результатом 11,3 метра.
Про це 12 вересня повідомило Міністерство у справах ветеранів України.
Заріцький 11 жовтня 2022 року отримав поранення під час виконання бойового завдання на Херсонщині, тоді він втратив ногу.
Інші медалі за підсумком другого дня змагань:
- Володимир Гера — срібло в категорії IF7 з метання диску з результатом 10,50 метра;
- Віталій Бородавка — бронза в забігу на 100 метрів в категорії IT7 з результатом 12,56;
- Максим Дмитраш — срібло в категорії IJ5 зі стрибків у довжину з результатом 5,44;
Олександр Маковей у категорії IF8 з метання диску завершив змагання шостим із результатом 18,07 метра.
- Invictus Games («Ігри нескорених») — це міжнародні мультидисциплінарні змагання для колишніх і нинішніх військових, які дістали поранення чи захворювання під час виконання бойових завдань. Ігри започаткував британський принц Гаррі, герцог Сассекський, у 2014 році. Їхня мета — підтримка військовослужбовців і ветеранів на шляху до соціальної інтеграції. Цьогорічні змагання проходять у Дюссельдорфі з 9 по 16 вересня.