В Одесі вперше в Україні залучили штучний інтелект до діагностики мозку

Одеса стала першим містом України, де впровадили пілотний проєкт з телемедицини BrainScan — штучний інтелект залучили до діагностики мозку.

Про це 12 вересня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Ця система працює на базі штучного інтелекту і значно пришвидшує процес діагностики захворювань або ушкоджень головного мозку, коли час є критичним фактором.

Нейромережа аналізує зображення компʼютерної томографії в автоматичному режимі та виявляє патологічні зміни. Уже за 5 хвилин після обробки знімка програмою лікар може ухвалити рішення про подальше лікування. Це пришвидшує процес у кілька разів.

МОЗ заявляє, що використання штучного інтелекту для аналізу КТ-знімків головного мозку показало хороші результати й цей досвід уже використовують у прифронтовому Краматорську на Донеччині.