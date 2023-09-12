Сили оборони знищили 33 артсистеми та вісім танків окупантів за добу

За минулу добу відбулося 30 боєзіткнень між українськими й російськими військами. Сили оборони України ліквідували 550 окупантів.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Росіяни намагаються прорвати оборону українських військ у районах Новоселівського Луганської області, Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Безуспішно ворог хотів просунутися і в районах Авдіївки, Марʼїнки, Новомихайлівки.

Українські бійці відбили понад десять атак окупантів у районах Роботиного та Новоданилівки Запорізької області. Сили оборони мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Авіація України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем уразили 12 артилерійських засобів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, пункт управління і склад боєприпасів окупантів.