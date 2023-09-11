Уряд конфіскував київські квартири російського дизайнера і пропагандиста Артемія Лебедєва

Уряд передав Фонду державного майна активи російського діяча та пропагандиста Артемія Лебедєва.
Серед активів — дві квартири в Києві, площею 138,5 м² та 193,2 м². Всі кошти від продажу майна підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Артемій Лебедєв виправдовував збройну агресію рф та відвідував тимчасово окуповані території України.
- 21 березня 2023 року СБУ повідомила Артемію Лебедєву про підозру — він у липні 2022 року їздив на Запорізьку АЕС та фотографувався на даху станції. Відвідування окупованих територій Лебедєв назвав «маленькими радощами повноцінного життя».