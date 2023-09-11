Через рік після звільнення Ізюму неідентифікованими залишаються 57 жертв із масового поховання

З масового поховання в Ізюмі досі не вдалося ідентифікувати 57 жертв.

Про це Укрінформу розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«57 осіб, на жаль, ідентифікувати не вдалося. Щодо ще 58 осіб встановлені анкетні дані, але немає родичів цих загиблих, щоб провести ДНК-експертизу», — розповів Чубенко.

За його словами, загалом у масовому похованні 23 загиблі мали переломи щелеп, кісток голови, рук і ребер, 15 жертв були застрелені, у 87 — вибухові травми. Пʼятнадцять тіл мали ознаки катувань — їх знайшли зі зв’язаними руками та мотузками на шиї.

Правоохоронці більш як 100 разів оглядали поховання і призначили понад 450 різних експертиз для встановлення причин смерті людей.