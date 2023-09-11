Україна отримає ще 40 німецьких БМП Marder

Україна отримає ще 40 бойових машин піхоти Marder німецького виробництва.

Про плани надати ці машини раніше повідомляли на сайті німецького уряду, а тепер про реалізацію плану повідомляє концерн Rheinmetall, який отримав замовлення.

На двох заводах Rheinmetall йде активна підготовка і ремонт Marder, щоб почати поставки до кінця цього року. Там кажуть, що можуть передавати 10 машин на місяць.