Окупанти масовано обстріляли Дніпропетровщину. ППО відбила атаку

Вночі і зранку росіяни масовано обстрілювали Дніпропетровщину. У хід ішла артилерія, керовані ракети і дрони-камікадзе. Над областью вдалося збити 11 безпілотників Shahed.

Про це пише голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Через ракетний удар по Криворіжжю сталася пожежа. У Гречаноподівській громаді пошкоджені приватні будинки, руйнування є і в Нікополі, Марганецькій та Мирівській громадах. Жертв, попередньо, немає.

Повітряні сили тим часом повідомляють про збиття 12 Shahed. Вони летіли в напрямку Дніпропетровщини та Запоріжжя.

Також росіяни застосували тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши з літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо, без втрат, інформацію уточнюють.