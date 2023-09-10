В Україні під обстрілом росіян загинули двоє волонтерів з Іспанії та Канади

В Донецькій області в районі міста Часів Яр від обстрілу росіян загинули двоє волонтерів — з Іспанії та Канади.

Як пише El Mundo, це сталося в суботу, 9 вересня, по дорозі до Бахмуту. Четверо волонтерів на автівці їхали зі Словʼянська до Іванівського, аби поспілкуватися з постраждалими від обстрілів мешканцями та оцінити їхні потреби.

Попередньо, на дорозі за 8 км від Іванівського в автівку поцілила російська протитанкова керована ракета. Загинули канадієць Ентоні Ігнат та іспанка Емма Ігуаль. Ще двоє волонтерів — німець Рубен Мавік і швед Йохан Матіас Тир — мають тяжкі осколкові поранення та опіки.

Загибель іспанки підтвердив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, але її імені він не назвав. Раніше організація Road2Relief («Дорога допомоги»), яку очолювала Ігуаль, повідомила про смерть канадійця, а статус Ігуаль називала «невідомим».