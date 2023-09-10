Сили оборони за добу знищили 490 окупантів та 99 одиниць їхньої техніки

Минулої доби Сили оборони ліквідували 490 окупантів і 99 одиниць ворожого озброєння й техніки. За цей час сталося понад 30 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Російська армія намагалася прорвати оборону ЗСУ неподалік Бахмуту — зокрема, біля Оріхово-Василівки й Богданівки. Також тривають жорсткі бої в районі Кліщіївки. Південніше, в районі Марʼїнки, українські війська відбили 15 атак російських військ.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони наступають і змушують ворога відходити із займаних позицій.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади противника та завдають ураження по його тилах.