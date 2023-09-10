У Марокко стався найсильніший землетрус за останні 120 років. Кількість загиблих перевищила дві тисячі

Кількість жертв руйнівного землетрусу в Марокко, що стався 8 вересня, перевищила 2 000 людей, пише CNN з посиланням на останню оцінку місцевої влади.

Згідно з останніми даними Міністерства внутрішніх справ країни, щонайменше 2 012 людей загинули й ще 2 059 дістали поранення, 1 404 — критичні.

«Проблема в тому, що там, де руйнівні землетруси є рідкістю, будівлі просто недостатньо міцні, щоб впоратися з сильними підземними поштовхами, тому багато з них руйнуються, що призводить до великої кількості жертв», — пояснив таку кількість загиблих почесний професор Університетського коледжу Лондону Білл Макгвайр.

Підземні поштовхи магнітудою 6,8 сталися ввечері в пʼятницю в районі міста Марракеш — четвертого за величиною в Марокко, там проживають близько мільйона людей. За даними Геологічної служби США, це був найбільший землетрус у Марокко з 1960 року, коли загинули щонайменше 12 тисяч людей.

Уряд Марокко оголосив триденну національну жалобу за загиблими.