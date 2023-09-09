У Марокко стався один із найсильніших землетрусів, загинули 300 людей

У Марокко ввечері 8 вересня стався землетрус силою 7 балів, загинули щонайменше 296 людей.

Про це оголосило Міністерство внутрішніх справ Марокко, цитує Reuters.

Загиблі — з міст та провінцій Ель-Хуз, Марракеш, Уарзазат, Азілаль, Чічауа та Тарудант. Також ще щонайменше 153 людини постраждали.

Жителі Марракешу, найближчого до епіцентру великого міста, розповіли, що в старому місті, який є обʼєктом Світової спадщини ЮНЕСКО, обрушилися деякі будівлі. Мешканець гірського села Асні, що неподалік Марракешу, сказав, що більшість будинків там пошкоджено.

Цей землетрус став найбільш смертоносним у Марокко після землетрусу 2004 року біля міста Ель-Хосейми, тоді загинули понад 600 людей.