Експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон не вірить у результативність можливих переговорів із путіним

Колишній премʼєр Великої Британії Борис Джонсон не вірить у результативність можливих переговорів із російським диктатором володимиром путіним. Він вважає, що країни мають заморозити активи, які належать російським правлячим елітам, і максимально швидко надавати Україні озброєння, про яке вона просить.

Про це Джонсон заявив у виступі на щорічній конференції YES.

«Якщо є спосіб знайти якесь мирне рішення, звичайно, це треба зробити. Але я не думаю, що це можливо з володимиром путіним. У мене таке враження, що цього навряд чи вдасться досягти. Євгеній Пригожин думав, що йому вдасться домовитися з володимиром путіним, та це не дуже добре для нього закінчилось, так? Тому я налаштований скептично», — зазначив він і наголосив, що Велика Британія підтримуватиме Україну.

Джонсон також впевнений, що НАТО має продемонструвати, що «ми хочемо бачити Україну в НАТО якнайшвидше».

«Це потужна психологічна підтримка країни й потужний стримуючий фактор для будь-кого, хто спробує напасти на цю країну. НАТО працює», — зазначив він.

Джонсон вважає, що економінчий тиск на путіна потрібно посилити, а російські заморожені активи слід передати Україні як репарації. Він також впевнений, що західні партнери мають швидше реагувати на запити України щодо зброї.

«Коли я бачу своїх колег з інших західних країн, я питаю, чого ви чекаєте і не передаєте Україні достатньо зброї? Вона потребує її зараз! Чого ви чекаєте, ви ж врятуєте життя. Я не розумію, чому вони тягнуть, а у підсумку потім дають цю зброю, але з великим запізненням. Тому потрібно посилити допомогу і надавати Україні те, що їй потрібно, якнайшвидше», — наголосив Джонсон.