Міністр британського уряду у справах Європи Лео Доерті заявляє, що Велика Британія вивчає різні шляхи для створення трибуналу щодо злочину агресії проти України — як міжнародного, так і гібридного.

Про це Доерті сказав у коментарі кореспондентці «Бабеля» на полях щорічної зустрічі YES.

«Ми дуже зосереджені на вивченні правильних юридичних шляхів до будь-якого трибуналу. Це найважливіше, адже якщо немає стійкої правової бази, то такий трибунал не буде життєздатним і корисним механізмом», — пояснив він.

Доерті не зміг відповісти на запитання, чи варто створювати формат трибуналу, за якого буде неможливо притягнути до відповідальності президента, міністра закордонних справ і премєра росії за злочин агресії.

«Я поки що не можу дати остаточної відповіді, бо ми досі вивчаємо ці питання. Але ми, як жодна інша країна, прагнемо підтримати правосуддя для жертв воєнних злочинів в Україні», — додав він.