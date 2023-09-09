Данія взяла у музеях танки Leopard для навчання українських військових

Данія взяла у трьох музеях танки Leopard 1A5, аби швидше розпочати навчання українських військових. Танки з музеїв виявились у кращому стані, ніж ті 100 одиниць, що залишилися на складах.

Про це повідомляє Forbes.

Українські військові почали прибувати у травні. Данці взяли на себе відповідальність за перший етап їхнього навчання — базовий матеріал. Навчання проходить на полігоні в Німеччині і триває шість тижнів.

Останній танк Leopard 1 Данія зняла з озброєння ще в 2005 році, замість них в армії зʼявився Leopard 2. Зараз на складах зберігаються майже 100 старих машин, багато з них потребують ремонту.