Очільник Мінцифри Федоров дозволив опублікувати своє листування з Ілоном Маском у книзі про мільярдера

Очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров дозволив опублікувати своє листування з Ілоном Маском у біографічнії мільярдера.
Про це український міністр написав в X (Twitter).
«Я офіційно даю дозвіл на публікацію своєї історії текстових повідомлень Ілону Маску у новій книзі про нього 😉 Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу», — написав Михайло Федоров.
Раніше видання Financial Times писало, що Маск надав своєму біографу листування, не запитуючи дозволу Федорова.
- Телеканал CNN із посиланням на біографа Ілона Маска повідомляв, що бізнесмен у 2022 році таємно наказав своїм інженерам відключити мережу супутникового звʼязку Starlink неподалік Криму, щоб зірвати атаку України на російський флот. Він боявся ескалації.
- Маск відреагував на скандал і заявив, що не вимикав супутникового звʼязку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України.