Сили оборони за добу знищили 640 окупантів і 176 одиниць їхньої техніки

Минулої доби Сили оборони ліквідували 640 окупантів і 176 одиниць ворожого озброєння й техніки.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Наразі Сили оборони мають успіх південніше Роботиного на Запоріжжі та Бахмуту на Донеччині. Бійці закріплюються на досягнутих рубежах.

Як повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському і Мелітопольському напрямках.