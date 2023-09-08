Уночі українські бійці знищили 16 дронів Shahed над Одеською та Миколаївською областями

Українська ППО ліквідувала 16 із 20 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.
Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.
Уночі противник атакував південь групами ударних БпЛА з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда).
«Для відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України», — наголосили у відомстві.
- Окупанти використовують у війні проти України кілька видів безпілотників іранського виробництва: одноразові безпілотники-камікадзе Shahed-131 і Shahed-136, а також багатоцільові безпілотники Mohajer-6. Росія масово застосовувала їх для атак на обʼєкти цивільної та критичної інфраструктури.
- 20 серпня президент України заявив, що росія від початку широкомасштабного вторгнення випустила по Україні понад 6,5 тисячі ракет і понад 3,5 тисячі ударних дронів, зокрема іранських Shahed. Відтоді були й нові атаки.
- У ніч на 7 вересня сили протиповітряної оборони знищили 25 ударних безпілотників із 33 запущених, які атакували Одеську й Сумську області. За даними Одеської ОВА, унаслідок нічної атаки окупантів в області пошкоджено обʼєкти цивільної та припортової інфраструктури.