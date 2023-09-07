Індійський космічний апарат Aditya-L1 надіслав перше «селфі» на шляху до Сонця

Індійська місія Aditya-L1 надіслала на Землю дві фотографії, зроблені на шляху до Сонця.

Про це пише BBC.

Перший знімок — це «селфі» Aditya-L1, на якому видно два із семи наукові інструменти космічного апарату.

ISRO

На другому фото — Земля і Місяць в одному кадрі.

Від моменту запуску Aditya-L1 вже двічі облетів навколо Землі. Апарат зробить це ще три рази, а потім попрямує до точки Лагранжа 1 — місця між Сонцем і Землею за 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети. Там зонд вивчатиме сонячну корону, фотосферу і хромосферу.