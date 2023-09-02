Індія запустила першу місію для дослідження Сонця

Індія вперше запустила власну місію спостереження за Сонцем під назвою Aditya-L1. Ракета злетіла зі стартового майданчика в Шріхарікоті в суботу об 11:50 за місцевим часом.

Про це пише BBC.

Зонд Aditya-L1 має опинитися на лінії між Землею і Сонцем за 1,5 мільйона кілометрів від нашої планети. Індійське космічне агентство (ISRO) каже, що корабель подолає цю відстань за чотири місяці.

Космічна місія Індії для вивчення Сонця отримала свою назву на честь Сурьї – індуїстського бога Сонця, відомого також як Адітья. L1 означає точку Лагранжа 1 — точне місце між Сонцем і Землею, куди прямує індійський космічний апарат.

За даними Європейського космічного агентства, точка Лагранжа — це місце, де гравітаційні сили Сонця і Землі компенсують одна одну і дозволяють космічному кораблю зависнути в космосі. Як тільки Aditya-L1 досягне цієї точки, він зможе обертатися навколо Сонця з тією ж швидкістю, що й Земля. У такому випадку для роботи супутника знадобиться дуже мало палива.

Перш ніж вирушити до L1, космічний корабель кілька разів облетить Землю.

ISRO не розголошує вартість місії, але за даними індійських медіа вона сягає $46 мільйонів.

Індійський орбітальний апарат має сім наукових інструментів, які вивчатимуть сонячну корону, фотосферу і хромосферу.