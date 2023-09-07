Міністр оборони Рустем Умєров: На виплати військовим не вистачає понад 250 мільярдів гривень до кінця року

Україні до кінця року не вистачає 250 мільярдів гривень на грошове забезпечення військових.

Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив у парламенті 6 вересня під час призначення на посаду.

Міністр думає просити 251 мільярд, з яких 227 — на грошове забезпечення на жовтень-грудень, 24 мільярди гривень — на одноразову грошову допомогу. Рустем Умєров пропонує забрати надходження від податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) на виплати військовослужбовцям і спрямувати їх на потреби оборони.

Наразі в українському секторі оборони задіяні понад мільйон людей, з них понад 800 тисяч — у ЗСУ. Через війну витрати на оборону зростають стрімко. Умєров нагадав, щороку Україна витрачає понад 3 трильйони гривень. Із них 1,6 трильйона — для сектора безпеки і оборони. Дохідна частина бюджету всього 1,4 трильйона, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйона для продовження боротьби.