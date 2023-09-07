У Мексиці декриміналізували аборти

Суд визнав, що криміналізація аборту є актом насильства та дискримінації за ознакою статі, оскільки вона увічнює стереотип про те, що жінки можуть вільно проявляти свою сексуальність тільки для продовження роду, і посилює гендерну роль про те, що материнство — це обовʼязкове призначення жінки.

Верховний суд ухвалив виключити аборти з федерального кримінального кодексу. Постанова вимагатиме від Федеральної служби охорони здоровʼя пропонувати аборт усім, хто про це просить.

Верховний суд Мексики скасував усі кримінальні покарання за аборти. Національні закони, які забороняють цю процедуру, визнали неконституційними й такими, що порушують права жінок.

Крім цього, суд наголосив: той факт, що жінка, яка стала жертвою зґвалтування, вирішує зробити аборт і піддається за це кримінальному покаранню, завдає їй глибокої шкоди, оскільки змушує її зберігати небажану вагітність — результат травматичної події, що є формою тортур і жорстокого поводження.

Нова ухвала легалізує аборти у всіх 32 штатах. Мехіко був першим штатом країни, який декриміналізував аборти в 2007 році, і дюжина інших наслідувала цей приклад.