У Мексиці декриміналізували аборти

Верховний суд Мексики скасував усі кримінальні покарання за аборти. Національні закони, які забороняють цю процедуру, визнали неконституційними й такими, що порушують права жінок.
Рішення суд ухвалив 6 вересня.
Верховний суд ухвалив виключити аборти з федерального кримінального кодексу. Постанова вимагатиме від Федеральної служби охорони здоровʼя пропонувати аборт усім, хто про це просить.
Суд визнав, що криміналізація аборту є актом насильства та дискримінації за ознакою статі, оскільки вона увічнює стереотип про те, що жінки можуть вільно проявляти свою сексуальність тільки для продовження роду, і посилює гендерну роль про те, що материнство — це обовʼязкове призначення жінки.
Крім цього, суд наголосив: той факт, що жінка, яка стала жертвою зґвалтування, вирішує зробити аборт і піддається за це кримінальному покаранню, завдає їй глибокої шкоди, оскільки змушує її зберігати небажану вагітність — результат травматичної події, що є формою тортур і жорстокого поводження.
Нова ухвала легалізує аборти у всіх 32 штатах. Мехіко був першим штатом країни, який декриміналізував аборти в 2007 році, і дюжина інших наслідувала цей приклад.
- У Латинській Америці спостерігається тенденція до послаблення обмежень на аборти. Наприклад, вони вже легальні в Колумбії, Кубі, Уругваї та Аргентині. У деяких країнах аборти дозволені за таких обставин, як зґвалтування, або за наявності ризика для здоровʼя. Досі повністю аборти заборонені в Сальвадорі, Гондурасі, Нікарагуа, Гаїті та Домініканській Республіці.
- 28 червня 2023 року Мальта дозволила аборти, якщо є загроза життю вагітної. Раніше це була єдина з 27 країн Європейського Союзу, яка забороняла аборти з будь-якої причини. Проведення аборту на Мальті карається позбавленням волі на строк до трьох років, допомога жінці в проведенні аборту — до чотирьох років. Останній відомий випадок увʼязнення датується 1980 роком.